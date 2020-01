Star Wars: L'Ascesa di Skywalker supera i 500 milioni al box office USA

A più di un mese dal debutto nelle sale, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha superato quota 500 milioni di dollari al botteghino domestico, un traguardo senza dubbio notevole ma ancora lontano dai risultati dei capitoli precedenti.

Per fare un confronto, infatti, Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi hanno incassato rispettivamente 936 milioni e 620 milioni. Il divario si fa inoltre più marcato prendendo in considerazione il box office internazionale, dove Episodio IX ha ottenuto 544 milioni rispetto ai agli 1,13 miliardi e 712 milioni incassati dai precedenti episodi della trilogia.

Per tirare le somme, chiaramente, bisognerà attendere la fine della programmazione del film di J.J. Abrams, ma è ormai quasi certo che L'Ascesa di Skywalker chiuderà la sua corsa con il risultato più basso della nuova trilogia, anche se l'ennesimo incasso da oltre un miliardo rimane un successo per l'anno record della Disney.

A proposito della galassia lontana lontana, nei giorni scorsi Adam Driver è apparso nel nuovo esilarante episodio di Star Wars Boss Under Cover: l'attore, tornato a condurre per la terza volta il Saturday Night Live, ha vestito nuovamente i panni di Kylo Ren questa volta sotto lo pseudonimo di Randy lo stagista.

Per quanto riguarda il box office degli Stati Uniti, nella settimana appena trascorsa Bad Boys for Life è rimasto in testa nonostante le new entry come The Gentlemen di Guy Ritchie.