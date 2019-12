Star Wars: L'Ascesa di Skywalker supera i 400 milioni grazie a un lunedì stellare

Dopo aver debuttato al di sotto dei due capitoli precedenti, la corsa al box office di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è tornata (virtualmente) in testa a Gli Ultimi Jedi grazie a un lunedì da $29,9 milioni negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Forbes, rispetto a domenica gli incassi del film di J.J. Abrams sono calati solamente del 27%, un risultato superiore sia a quello de Il Risveglio della Forza (33%) che a quello del film di Rian Johnson (58%), che nel 2017 si era fermato a $21.5 milioni.

Grazie ai $28 milioni incassati nel resto del mondo, L'Ascesa di Skywalker è ora arrivato a un incasso globale di $433,4 milioni: il film molto probabilmente supererà il mezzo miliardo tra stanotte e domani mattina. Stando a Forbes, si tratta di un risultato estremamente positivo nonostante la spinta delle vacanze di Natale.

Attualmente in programmazione anche nelle sale italiane, L'Ascesa di Skywalker prosegue la storia che vede come protagonisti Finn (John Boyega), Rey (Daisy Ridley), Poe (Oscar Isaac), Kylo Ren/Ben Solo (Adam Driver) e altri volti storici della saga come Leia e Lando Calrissian - per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e ai cameo di Episodio IX da non perdere.