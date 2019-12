Star Wars: L'ascesa di Skywalker, tutto ciò che è successo al CCXP 2019

Mancano solo dici giorni al debutto di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e quale occasione migliore del CCXP per dare una superba anteprima del capitolo conclusivo? J.J. Abrams , insieme al cast principale, è volato fino in Brasile con una valigia piena di curiosità e dettagli sul suo ultimo lavoro, che concluderà l'arco narrativo degli Skywalker.

Il panel dedicato a Star Wars arriva subito dopo quello Marvel, altra punta di diamante di casa Disney, ma cos'è successo?

Abrams fa il suo ingresso sul palco: "c'è la luce e c'è i lato oscuro. Dal lato oscuro, non vedo l'ora di mostravi cosa succederà tra Palpatine e i personaggi, mentre nel lato chiaro vedremo per la prima volta i personaggi principali intraprende un'avventura insieme.”

Segue la featurette di ben due minuti che commuove fin da subito il pubblico grazie alle molte scene dell'immensa Carrie Fisher e le interviste geli attori, che terminato il video-tributo raggiungono il regista.

Ecco partire un inedita clip estesa del film, nella quale appaiono tutti, ma proprio tutti, i personaggi: Rey, Finn, Poe, Chewbacca, C-3PO e BB-8 sono sun pianeta deserto e fuggono dagli Storm Troopers e, anche se il motivo non è rivelato, il video ci da un primo assaggio di ciò che vedremo il 18 dicembre, data d'inizio della proiezione.

Daisy Ridley, John Boyega ed Oscar Isaac continuano ricordando i momenti principali della loto esperienza nella trilogia sequel e di come sia dolorose, adesso, chiudere questo capitolo delle loro vite.

Non manca certo il pensiero rivolto alla madrina d'eccellenza Carrie Fisher, che nell'Episodio IX impugnerà persino una lighsaber: "In ogni giorno trascorso sul set percepivamo la sua presenza, così come adesso" afferma Isaac.

Il team prosegue parlando del ritorno dell'Imperatore Palpatine, da Abrams definito fondamentale per chiudere la storia di Rey.

Sul grande schermo vedremo tornare anche Billy Dee Williams nei panni di Lando Calrissian, in assoluto il personaggio preferito dal regista, come lo stesso Abrams ha dichiarato, e tra i beniamini di John Boyega: "È il tipo più sveglio della galassia. Finn è estremamente eccitato d quando incontra Lando, quasi quanto lo sono stato io quando ho conosciuto Billy."

Star Wars: L'ascesa di Skywalker sta per arrivare, intanto si suggeriamo di dare uno sguardo all'avventura dei protagonisti secondo gli interpreti e ai nuovi poteri della forza introdotti dal film.