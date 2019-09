Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la spada laser di Rey completamente riparata in una foto

L'arrivo nelle sale di tutto il mondo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è previsto tra poco più di due mesi, intanto continuano ad arrivare nuove immagini che nascondono più di qualche semplice indizio, nell'attesa di un nuovo trailer ufficiale.

Nel corso di una presentazione speciale di Pinewood Studios di Londra sono stati mostrati alcuni oggetti di scena del film, uno dei quali ci mostra cosa accadrà alla spada laser della protagonista, Rey. A quanto pare il personaggio riuscirà a riparare completamente la propria arma, di cui abbiamo già avuto un assaggio nel primo trailer ufficiale di L'Ascesa di Skywalker; per non parlare poi dell'enigma intorno alla "trasformazione" Sith di Rey vista nel trailer esclusivo della D23 nel quale il personaggio di Daisy Ridley impugnava una spada a doppia lama di colore rosso.

Nelle immagini vediamo anche l'elmo riparato di Kylo Ren e la relativa spada laser, diventata uno dei simboli più riconoscibili di questa nuova trilogia sequel che arriverà alla sua conclusione definitiva il 18 dicembre con l'uscita del nono episodio, con J.J. Abrams di ritorno come regista.

Recentemente sono stati svelati alcuni dettagli inediti riguardanti i protagonisti, presi direttamente dalle confezioni delle action figure che saranno messe in vendita la prossima settimana; non solo dell'atteso Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma anche per i protagonisti di The Mandalorian, la prima serie tv live-action di Star Wars in arrivo su Disney+, e quelli di Star Wars Jedi: Fallen Order, nuovo videogame i cui eventi sono considerati canonici e ambientati dopo La Vendetta dei Sith.