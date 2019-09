Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ecco un primo sguardo ai Sith Tie Fighter

In attesa di vedere il primo full trailer ufficiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, è emerso su Reddit un leak che mostra nel dettaglio tutti i personaggi e i veicoli presenti nel capitolo finale della Saga degli Skywalker.

L'immagine, che vi riportiamo come sempre in calce alla notizia, offre un nuovo sguardo D-O, BB-8, R2-D2, C-3PO, Lando, Chewbacca, Rey, Poe, Finn e le new entry Zorii e Jannah. Per quanto riguarda il Primo Ordine, invece, vediamo il leader Kylo Ren affiancato dai nuovi Sith Trooper e dai suoi Cavalieri di Ren.

Sul lato veicoli possiamo dare un'occhiata ai vari Y- Wing, X-Wing, A-Wing e anche all'X-Wing Fighter guidato da Poe, mentre ciò che salta più all'occhio per il lato oscuro sono i nuovi Sith Tie Fighter, le navi che saranno guidate dai Sith Trooper. In basso a sinistra viene mostrato anche il Tie Fighter guidato da Kylo Ren nel primo teaser di Episodio IX, in particolare nella scena che si conclude con un rallenty del salto di Rey.

Diretto da J.J. Abrams, L'Ascesa di Skywalker si è recentemente mostrato con i poster di Empire dedicati a Rey e Kylo Ren, ed è solo questione di tempo per l'arrivo del full trailer. Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi, infatti, si sono mostrati rispettivamente ad ottobre 2015 e ottobre 2017.

Il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre, con due giorni di anticipo rispetto alla release oltreoceano. Per altre notizie vi rimandiamo alla recente immagine ufficiale dei Cavalieri di Ren.