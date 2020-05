Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, scoprite l'easter-egg scartato di Una Nuova Speranza

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non ha mancato di strizzare l'occhio ai fan di vecchia data, con indizi più o meno nascosti alla trilogia originale: qualcosa di simile era previsto anche per il finale su Tatooine.

Dopo aver scoperto che ad accogliere Rey ci sarebbero dovuti essere dei Tusken, ora capiamo che nei piani originali la scena finale sul pianeta natale di Luke doveva essere molto più lunga: doveva infatti esserci tempo per una visita alla casa dei Lars, la famiglia adottiva di Luke.

Grazie all'immagine pubblicata dal concept artist Adam Brockbank notiamo innanzitutto che Rey è scortata da C3-PO e non da BB-8. Aggirandosi per il garage la Jedi trova poi un modellino di astronave: è lo Skyhopper T-16 con il quale Luke gioca all'inizio di Episodio IV. Il modello sarebbe dovuto servire da base per il vero T-16, quello che Luke dice di usare per esercitarsi, sparando ai topi Womp, ma gli scenografi non riuscirono a costruire il veicolo in tempo per il film di George Lucas, così la navicella divenne una sorta di oggetto di culto per i fan di Star Wars, e lo stesso Lucas decise di aggiungerne uno nel cielo di Mos Eisley durante le celebrazioni per la distruzione della seconda Morte Nera ne Il ritorno dello Jedi.

Sarebbe stata una bella citazione da avere nell'episodio conclusivo della Skywalker Saga ma, forse per non distogliere troppo l'attenzione dalla conclusione di Rey, J.J. Abrams ha deciso di concentrarsi su altro. Nel film c'è stato invece spazio per un riferimento ad un seguace di Darth Vader.