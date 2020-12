Star Wars: L'ascesa di Skywalker, una scena madre stava per essere ambienta su Coruscant

Uno dei momenti più intensi e iconici di Star Wars: L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams a quanto pare era inizialmente destinato a svolgersi su di un Pianeta della Galassia Lontana Lontana molto noto ai fan del franchise, perché almeno nei progetti originali la sequenza in esame era stata pensata su Coruscant.

Stiamo parlando della scena che vede protagonista Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver) sul Pianeta Deserto di Pasaana. Non di una parte esclusiva ma di tutto un "blocco momento", se così vogliamo chiamarlo, cioè quello che vede Rey correre contro il TIE di Ren per poi farlo a pezzi dopo un salto e con un sol colpo di Spada Laser ben assestato.



Ebbene, forse seguendo parte dell'idea originale di Colin Trevorrow, tale sequenza era stata originariamente pensata per svolgersi proprio su Coruscant, l'ex-capitale della Repubblica Galattica e poi dell'Impero Galattico, protagonista soprattutto della Trilogia Prequel firmata da George Lucas. L'ex-capitale cadde comunque sotto il controllo di diversi Sindacati Criminali, restando sostanzialmente un pianeta-città oscuro e comunque in mano alle forze del male.



A rivelare i concept art che ci spiegano i progetti originali ci ha pensato il concept artist Adam Brockbank via Instagram.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.