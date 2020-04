Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la scena con Luke e Leia era più lunga in origine

Tra le scene girate senza Carrie Fisher, scomparsa prima dell'inizio delle riprese di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una in particolare ha scaldato il cuore dei fan.

Stiamo parlando della sequenza che ha visto i due giovani fratelli Skywalker, Luke e Leia, impegnati ad addestrarsi con le spade laser, combattendo tra di loro. Una scena molto importante, perché ci svela che anche Leia era una Jedi, e che Rey potrà contare sulla sua spada per sconfiggere l'Imperatore.

Nel film il tutto si riduce ad alcuni brevi momenti all'interno del racconto del fantasma di Luke, sufficienti soltanto a lasciare stupiti i fan nel ritrovare i volti ringiovaniti di Mark Hamill e di Carrie Fisher, quando la controfigura solleva il casco che le copre il volto. Grazie a delle nuove immagini contenute nel Blu ray di The Rise of Skywalker, scopriamo però che la scena sarebbe dovuta essere più lunga, e in particolare vediamo Leia eseguire alcune acrobazie per avere la meglio sul fratello.

Sarebbe stato interessante soffermarsi più a lungo sull'addestramento di due iconici personaggi della trilogia originale, soprattutto considerando che i fan più nostalgici avrebbero apprezzato persino un intero film basato sul periodo immediatamente successivo ad Il ritorno dello Jedi, magari per approfondire il rapporto tra Luke e Leia, anche in relazione al tempio Jedi creato da Luke e distrutto dal suo allievo Kylo Ren. Alcuni concept de L'Ascesa di Skywalker ci hanno inoltre dato un'idea di un'altra scena scartata, ambientata tra le rovine subacquee della Morte Nera.