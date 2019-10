Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, rivelata la data d'arrivo del nuovo trailer?

Con un nuovo post apparso sui canali social di Star Wars, Disney e Lucasfilm potrebbero aver svelato la data in cui finalmente vedremo il full trailer ufficiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker?

Ci stiamo riferendo in particolare all'account Twitter del franchise che nel postare la nuova immagine dell'alieno Babu Frik, mettendolo a confronto con un improbabile cane cosplay, ha allegato una cifra specifica: 14/10. Questa potrebbe riferirsi al prossimo 14 ottobre, ovvero il giorno in cui potremmo vedere il nuovo full trailer ufficiale di Star Wars, dopo i due brevi teaser usciti nei mesi scorsi (il primo ad aprile e l'ultimo nel corso della D23). Non ci resta che aspettare impazienti lunedì 14 ottobre per scoprire se si tratta veramente di questa rivelazione.

Intanto, Lucasfilm ha descritto il nuovo alieno come "un piccolo ingegnere Anzellan che lavora tra i Cacciatori di Spezie di Kajimi ed è in grado di modificare o riprogrammare praticamente qualsiasi droide - indipendentemente dalle misure di sicurezza che proteggono i sistemi delle macchine". Non è chiaro dove e come Rey e gli altri protagonisti incontreranno Babu Frik ma è abbastanza intuibile il ruolo che giocherà all'interno della storia date le caratteristiche sopra riportate.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker porterà a conclusione la saga della Famiglia Skywalker e la nuova trilogia, lasciando affrontare una volta per tutte l'ultimo scampolo della Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine comandato invece dal Supremo Leader Kylo Ren. Nell'ombra, comunque, sembra tornare a muovervi la minaccia del Vecchio Impero e dell'Imperatore Palpatine, nei cui panni ritroveremo Ian McDiarmid.

La pellicola arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019, il 20 dicembre in tutto il mondo. Nel cast torneranno ancora Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac e Adam Driver.