Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, rivedremo anche la spada verde di Luke?

Mancano solo poche settimane all'uscita in tutto il mondo dell'attesissimo Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, e le domande che circondano il film di J.J. Abrams sono ancora tantissime.

Kylo Ren riuscirà a redimersi? Hayden Christensen si presenterà come Fantasma della Forza per presenziare all'ultimo capitolo della saga degli Skywalker? Sapremo mai che fine ha fatto la spada laser verde di Luke? Ebbene, per quest'ultimo quesito la risposta potrebbe averla trovata un utente di Reddit, che è convinto che la celebre spada di Star Wars: Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi sia in possesso di R2-D2.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'utente teorizza:

"Ci è stato mostrato ne Il Ritorno dello Jedi che R2D2 ha un vano portaoggetti che conteneva la spada laser verde di Luke. L'ultima volta che abbiamo visto la spada laser verde era nella scena del flashback nell'episodio 8 quando Luke ha affrontato Kylo Ren all'Accademia Jedi. Alla fine del flashback, l'Accademia Jedi è in fiamme e Luke è in piedi accanto a R2D2. Quindi sappiamo che R2D2 è stato con Luke l'ultima volta che lo jedi ha sguainato la sua spada laser, e sappiamo che il droide ha la capacità di conservarla. In nessun momento dell'episodio 8 vediamo la spada laser verde mentre Rey è con Luke e durante la sua proiezione di Forza alla fine usa la spada laser blu. La mia teoria è che durante l'episodio 9, quando sembra che tutte le speranze siano perdute e i nostri eroi prossimi alla sconfitta, R2D2 darà la spada laser verde a Rey, che la utilizzerà per risolvere la situazione".

Sempre ricollegandosi al finale de Il Ritorno dello Jedi, inoltre, molti di voi ricorderanno che la seconda Morte Nera viene distrutta in orbita intorno al pianeta Endor. Era lecito ipotizzare che fosse stata completamente disintegrata, eppure i pochi filmati promozionali di Star Wars: The Rise of Skywalker hanno svelato che la carcassa sarà il teatro di un epico scontro fra Rey e Kylo Ren.

In queste settimane molti fan hanno ipotizzato che i rottami della Morte Nera fossero precipitati su Endor, ma in realtà è stato confermato ufficialmente che si tratta di una luna acquatica conosciuta come Kef Bir. A rivelarlo è stato il Blog dei Parchi Disney in un post relativo alle location di The Rise of Skywalker che verranno aggiunte all'attrazione "Star Tours" questo dicembre.

