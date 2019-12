In Star Wars: L'ascesa di Skywalker si ritorna su uno dei pianeti della Trilogia Prequel

Anche se il soddisfacente Star Wars: L'ascesa di Skywalker spinge il franchise verso una nuova direzione, essendo il film di J.J. Abrams il capitolo conclusivo della Saga (per come la conosciamo) ha al suo interno diversi richiami alle trilogie precedenti, quella originale e anche quella prequel interamente diretta George Lucas.

Già all'inizio, dopo il mitico scroll inclinato, il film parte in modo abbastanza potente con una sorta di prologo che vede protagonista Kylo Ren (Adam Driver). Il Leader Supremo del Primo Ordine è sulle tracce dell'Imperatore Palpatine (Ian McDiarmid) per ucciderlo e non avere rivali nella sua ascesa al potere assoluto, soltanto che l'Imperatore si trova in un luogo remoto della Galassia, nei cosiddetto Orlo Esterno, per l'esattezza sul leggendario mondo dei Sith, conosciuto come Exagol.



Proprio nel mentre di questa missione, Kylo Ren giunge inizialmente sul Pianeta Mustafar, ricordato dai fan di Star Wars perché palcoscenico dell'epico scontro finale tra Anakin Skywalker ormai corrotto dal Lato Oscuro della Forza e dal suo ex-maestro Obi-Wan Kenobi, in quello che è forse il combattimento più amato della Saga. Qui Kylo Ren falcia con la sua spada laser molti cultisti sith insieme ai suoi Stormtrooper, alla ricerca di questa mappa stellare verso Exagol, che infine trova.



Il film non chiarisce che quel luogo sia Mustafar, ma che si tratti del pianeta visto ne La vendetta dei Sith ce lo rivela Pablo Hidalgo nel libro Star Wars: L'ascesa di Skywalker: The Visual Dictionary. Si legge proprio che Ren viaggia sul pianeta dove si trovava il Castello di Darth Vader, "uccidendo un'ondata di Alazmec che tentano di ostacolare il suo cammino verso le fatiscenti rovine della dimora".



Non si vede né lava né una formazione rocciosa ben evidente perché gli Alzmec hanno piantato "una piccola ma folta foresta di irontree in un inutile tentativo di rinvigorire la valle". Lo scontro si svolge proprio in quella foresta, alle pendici del castello.



