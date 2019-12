Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il ritorno di Palpatine è stata un'idea della Kennedy

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Awards Daily, il co-sceneggiatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Chris Terrio, ha fatto un po' di chiarezza circa il piano di riportare nella saga il personaggio dell'Imperatore Palpatine.

Terrio ha suggerito che è stata principalmente un'idea della produttrice e presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy, anche se non ha specificato se si sia trattato di un mero suggerimento o di un'imposizione dall'alto. "Kathy Kennedy e Michelle Rejwan avevano un piano molto chiaro su come le cose avrebbero dovuto concludersi. Avevano anche delle idee chiare su dei precisi punti della narrazione che volevano che noi affrontassimo. Ci hanno anche dato ampia libertà sul come trattarli. Sapevamo che Rey e Kylo erano i punti chiave di questa trilogia, e sapevamo anche che era impossibile non ci fosse un cammino verso la redenzione di Kylo Ren, figlio di Han e Leia. Era qualcosa che ci sembrava giusta e J.J. Abrams l'aveva pianificato fin da Il Risveglio della Forza".

Sempre nel corso della stessa intervista, Terrio ha poi spiegato il perché della comparsa dei gemelli Skywalker in qualità di Fantasmi della Forza alla fine della pellicola: "I gemelli non sono mai arrivati a Tatooine insieme. Quindi l'idea di vedere i gemelli insieme sembrava fosse qualcosa di molto commovente per me e J.J. Spiritualmente non è una folle idea che tutti i Jedi stiano con loro ma sarebbe stato uno shock visivo vedere tutti questi nuovi personaggi su Tatooine che non facevano parte della storia di Rey, Luke e Leia. Si tratta di una domanda giusta da parte dei fan, abbiamo discusso per ore e abbiamo deciso che il momento in cui i Jedi devono essere lì per Rey è quando conta drammaticamente, quando sente le loro voci. Abbiamo pensato che per Rey vedere i suoi due maestri fosse più forte; l'unica ad essere stata addestrata da due Skywalker".

Di recente lo sceneggiatore ha anche parlato della possibilità di dividere L'Ascesa di Skywalker in due parti. Nel frattempo, Episodio IX prosegue la sua corsa al box office con un passo simile a quello del suo predecessore: il film è già entrato nella top 10 dei maggiori incassi del 2019.

