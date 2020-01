Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il ritorno di Anakin come Fantasma mai stato nei piani

Nonostante le voci di corridoio volessero il ritorno di Anakin Skywalker come Fantasma di Forza in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker questo passaggio non si è mai verificato nella pellicola e adesso qualche notizia in più l'apprendiamo dal supervisore degli effetti visivi del film.

Il supervisore degli effetti visivi della ILM, Roger Guyett, ha infatti concesso un'intervista a Yahoo! dove ha parlato del suo lavoro sull'ultimo episodio della saga di Star Wars e del fatto che - contrariamente a quanto si pensa ultimamente - il cameo di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker come Fantasma di Forza non è mai stato tagliato dal film, semplicemente perché non è stato girato e non era nei piani della produzione. Il personaggio compare solamente tramite la sua voce - insieme a quelle di altri Jedi del passato - nella mente di Rey prima dello scontro finale contro Palpatine.

Guyett ha precisato che un cameo "in carne e ossa" del Fantasma di Forza di Anakin Skywalker non è mai stato preso in considerazione e che anche lui è stato d'accordo con la scelta di sentirne solo la voce nella mente di Rey. Guyett ha poi smentito un'altra considerazione circa il finale: lui e il suo team agli effetti visivi non hanno mai creato una versione del Fantasma di Forza di Ben Solo da far apparire al fianco dei gemelli Skywalker nella scena conclusiva del film.

Tutte queste voci sono state generate da alcune lamentele dei fan, specialmente su Reddit, dove hanno iniziato a speculare circa la possibile presenza di una J.J. Abrams Cut del film; voci pienamente smentite dal diretto interessato, che ha confermato che la sua versione è quella che gli spettatori hanno potuto vedere in sala.

Di recente, il co-sceneggiatore Chris Terrio ha poi chiarito le intenzioni di Abrams circa la rivelazione sulla famiglia di Rey: "J.J. ha sempre avuto ben chiaro con quali emozioni volesse farci lasciare la trilogia, e penso volesse che Rey dovesse affrontare la peggior cosa riguardo a lei che potessimo immaginare. Quando Rey si chiedeva da dove venisse, e lo faceva sin da Episodio VII, J.J. sapeva già che la cosa dovesse rivelarsi la peggior ipotesi possibile. In qualche modo l'ipotesi peggiore era che fosse figlia di due accattoni, il che è vero. Questo non viene contraddetto da ciò che vedete in questo film, ma lei è comunque discendente di qualcuno che rappresenta l'esatto opposto di ciò che sono gli Skywalker".