Star Wars: L'Ascesa di Skywalker risponderà a due domande fondamentali

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà la chiusura definitiva di un cerchio partito non con Episodio VII, ma con i primi film di George Lucas. Al film toccherà quindi l'onere di dare una conclusione soddisfacente ad una saga lunga quarant'anni, in modo da spalancare le porte sui film futuri senza più conti aperti col passato.

Un compito che va assolto, ovviamente, fornendo risposte soddisfacenti alle tante domande che si pongono i fan. Secondo Chris Terrio, co-sceneggiatore di questo Episodio IX, non c'è da aver paura: il film ci darà tutte le risposte che chiediamo, e si preoccuperà in particolare di evadere due interrogativi fondamentali.

"Continuavamo a tornare al 'Chi è Rey?' e a chiederci in che modo potessimo rispondere nella maniera più consona non solo da un punto di vista concreto, perché ovviamente ai fan interessa anche sapere tutto ciò che resta di oscuro nella storia di Rey, ma soprattutto rispondendo a chi sia lei come personaggio. Come troverà la forza e il coraggio di portare avanti ciò che ha ereditato? […] 'Quanto è forte la Forza?' suona un po' banale, ma quando poi ci pensi risulta un po' come un Koan Zen su cui meditare, non letteralmente in posizione da yoga magari, ma come discussione: 'Cos'è la Forza e quanto è forte la Forza?'" ha spiegato Terrio, assicurando quindi che tutti questi interrogativi troveranno risposta nel film in uscita a dicembre.

In attesa di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker cominciamo intanto a dare una prima occhiata al personaggio di Dominic Monaghan. Qualcuno, invece, sta ingannando l'attesa ipotizzando cosa potremmo vedere nel prossimo ed ultimo trailer.