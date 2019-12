Star Wars: L'Ascesa di Skywalker risponderà a diverse domande sul Primo Ordine

Nel corso di una recente intervista Chris Terrio, sceneggiatore premio Oscar per Argo di Ben Affleck che ha co-scritto Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker insieme a J.J. Abrams, ha rivelato alcuni dettagli relativi all'ultimo film della saga.

Nello specifico, lo scrittore ha spiegato che la nuova opera della Lucasfilm risponderà a diverse domande sul Primo Ordine: nel corso del prequel e della trilogia originale, il pubblico ha visto la nascita e la morte dell'Impero Galattico, e mentre alcuni si sono accontentati di accettare il Primo Ordine come una nuova versione dell'Impero, lo sviluppo e l'istituzione del potere di questa organizzazione non sono ancora stati esplorati nel franchise.

"Alcune cose sono state già stabilite nell'universo espanso e nei romanzi, ci sono alcune cose che sappiamo sul Primo Ordine che fanno parte del canone. Anche in Star Wars: The Force Awakens c'era l'idea dei nazisti in Argentina", ha condiviso Terrio con Uproxx. "Quindi ne avremo sicuramente un po' di più. Penso che in questo film ci saranno più risposte su come tutto ciò è avvenuto. Perché sono un potere militare estremamente formidabile che è sorto in maniera relativamente rapida. Questa è una cosa che mi interessa davvero come fan. Perché ho visto The Force Awakens proprio come un fan e mi sono chiesto anch'io tutte queste cose. Quindi, mi sono approcciato a questo film con delle domande. Volevo sapere queste cose. In in alcuni casi c'erano delle risposte e in alcuni casi non c'erano e siamo riusciti a crearle".

Il paragone di Terrio con i nazisti in Argentina si riferisce al crollo del Terzo Reich dopo la Seconda Guerra Mondiale, con alcuni dei soldati e/o ufficiali tedeschi che cercarono sicurezza in paesi stranieri. Molti di loro si trasferirono in Argentina, cosa che per anni gli ha permesso di evitare processi per i crimini contro l'umanità di cui si erano macchiati. A questo proposito, le parole di Terrio sono particolarmente azzeccate (sappiamo quanto George Lucas ci abbia messo di Hitler e del nazismo nel raccontarci la nascita dell'Impero nella trilogia prequel) e ci fanno capire che probabilmente, sulla scia del crollo dell'Impero Galattico, alcun imperiali di alto rango furono in grado di eludere la cattura nelle regioni più lontane della galassia per fondare il Primo Ordine (o allearsi con i suoi fondatori).

