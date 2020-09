Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Rey protagonista di questi inediti concept art

Continuano i concept art di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'episodio conclusivo della Saga degli Skywalker, uscito lo scorso dicembre al cinema. Questa volta, la protagonista è proprio Rey.

Abbiamo visto le prime bozze per Exegol, e quelle di Pasaana che tanto ricorda un altro pianeta visto in The Mandalorian, ma sono ancora tanti i concept art che probabilmente verranno fuori nei prossimi mesi relativi all'Episodio IX (specialmente considerando il fatto che l'esistenza di un film mai realizzato come quello di Colin Trevorrow è fonte ulteriore di materiale inedito).

Oggi, ad esempio, è Adam Brockbank a condividerne alcuni incentrati su Rey e le sue abilità legate alla Forza, come si può vedere anche nel post di Instagram che trovate in calce alla notizia.

"Uno dei primi concept art che dimostrava la potenza delle abilità di Rey, [ambientato] su un pianeta devastato #starwars #starwarsfans #starwarsconceptart #artofriseofskywalker #riseofskywalker #rey #conceptart #force" scrive l'artista nella caption.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha ricevuto delle recensioni abbastanza divisive, con un punteggio piuttosto bassino da parte della critica anche su Rotten Tomatoes e per il MetaScore. Attualmente, il film di J.J. Abrams è disponibile su Disney+, assieme agli altri capitoli della saga e ai vari prodotti dellUniverso di Star Wars, come le serie tv The Mandalorian e Clone Wars.