Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Rey e Kylo Ren fratelli? Secondo Daisy Ridley no!

Sul rapporto tra Rey e Kylo Ren si è detto tutto e il contrario di tutto: ciò che è certo è che il modo in cui questo evolverà in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker rappresenta uno dei maggiori punti d'interesse dell'intera trilogia, per cui è più che normale che teorie di ogni tipo continuino a fioccare in attesa dell'uscita del film.

Riguardo a tale questione il fandom si suddivide principalmente tra due linee di pensiero: chi crede che la tensione tra i due sfoci in una storia d'amore e chi, invece, crede che le rivelazioni che inevitabilmente otterremo in Episodio IX porteranno a scoprire un legame di parentela.

Su quest'ultima ipotesi si è soffermata Daisy Ridley, che potrebbe aver fatto un enorme spoiler così come potrebbe aver cercato di mandare fuori strada i fan: "Se Kylo Ren e Rey fossero fratello e sorella allora tutti i sostenitori della loro storia d'amore starebbero 'shippando' un incesto" ha dichiarato allarmata la protagonista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Tentativo di confondere le acque o clamoroso spoiler lanciato neanche troppo sottotraccia? Lo scopriremo soltanto il prossimo 18 dicembre! Per altri due personaggi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si parla intanto di relazione omosessuale; lo sceneggiatore Chris Terrio, invece, non ha voluto lasciar trapelare nulla sul possibile ritorno di un veterano in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.