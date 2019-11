Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Rey e l'elmo di Darth Vader visto nel nuovo spot

Qualche giorno fa abbiamo potuto ammirare un nuovissimo spot televisivo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ricco di scene inedite: tra queste ce n'era una che vedeva la protagonista Rey nella sala bianca alla presenza dell'elmo distrutto di Darth Vader.

La scena in questione dura appena un frammento di secondo ma pare essere ambientata nella stessa location in cui la stessa Rey e Kylo Ren distruggeranno la statua di Vader con il suo elmo vista nel precedente trailer della pellicola. La stanza, dal colore bianco acceso, sembra poi richiamare la stessa che si vede ne L'impero colpisce ancora, quando si vede di sfuggita Vader privo del suo elmo in quella che sembra una capsula di sostentamento vitale.

Poiché Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non sarà solo la conclusione della nuova trilogia sequel ma quella di tutta la saga degli Skywalker comprendente anche tutti i nove film finora realizzati, è probabile che la presenza di Darth Vader sarà di fondamentale importanza. In un precedente articolo avevamo riportato il perché sarebbe di fondamentale importanza il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker. A questo punto si potrebbe immaginare una resa dei conti in stile Avengers, con i fantasmi di Skywalker padre e figlio a combattere insieme contro Palpatine. Oppure, un ritorno come fantasma della versione più giovane di Anakin, quella di Hayden Christensen, a cui sono affezionati soprattutto i fan più giovani. In un modo o nell'altro, per avere un finale degno e che renda omaggio a tutta la saga come promesso da Abrams, c'è bisogno di Anakin Skywalker.

Lo stesso J.J. Abrams, parlando del finale, aveva ribadito a Entertainment Weekly: "I finali sono la cosa che mi spaventano di più. Qui si tratta di consegnare un finale che sia emozionante, carico di significato e soddisfacente in termini di risposte a quante più domande possibile. Quindi se ad anni di distanza qualcuno guarderà questi film, tutti e nove, staranno guardando una storia coesa il più possibile".

Co-scritto e diretto da J.J. Abrams, con il ritorno del cast principale formato da Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill e Carrie Fisher (in frammenti non utilizzati da Il Risveglio della Forza), Star Wars: L'Ascesa di Skywalker approderà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019. Le prevendite hanno fatto già registrare il record per la saga.