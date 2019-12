Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha reso canonico anche Darth Revan

Star Wars: The Rise of Skywalker, nono e ultimo film della saga degli Skywalker, è al cinema già da qualche giorno e i fan, tornati più volte a rivedere l'opera di JJ Abrams in sala, hanno scovato un importante indizio relativo a Dart Revan.

A quanto pare, infatti, Episodio IX potrebbe aver reso canonico il personaggio dell'universo espanso di Legends: lo Star Wars: The Rise of Skywalker Visual Dictionary si tuffa all'interno delle truppe Sith, i soldati dall'armatura rossa che fanno parte del "Final Order" dell'Imperatore Palpatine (Ian McDiarmid) che vengono introdotti nel terzo atto del film. Il compendio rivela che le truppe Sith sono divise in tre legioni di 5.000 unità, ognuna delle quali prende il nome da un antico Signore Sith, ma "solo i cultisti Sith conoscono il significato di questi nomi". Una di queste legioni è chiamata "Legione di Revan", che sembra essere un riferimento a nientemeno che Darth Revan.

Revan è nato nel videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic ed è diventato rapidamente una delle figure più importanti in quell'angolo dell'universo di Legends. Il gioco stabilì che Revan era un membro fedele dell'Ordine Jedi, solo per rivelare in seguito che si trattava di un ex signore dei Sith a cui era stato fatto il lavaggio del cervello dai Jedi, che gli hanno dato una nuova identità.

Il personaggio è diventato abbastanza popolare da guadagnare una certa fama e i fan hanno sperato di vederlo entrare nel canone principale: The Last Jedi aveva già anticipato la sua esistenza in modo sottile, quando è stato lasciato intendere che il cristallo Kyber della sua spada laser era tra le reliquie di Luke Skywalker su Ahch-To.

Le altre quattro legioni dei soldati Sith sono nominate Andeddu, Tanis, Tenebrous, Phobos e Desolous, con gli ultimi due introdotti nel videogioco The Force Unleashed del 2008, che George Lucas ha usato per raccontare alcuni anni passati tra la trilogia prequel e quella originale.

Per altri approfondimenti ecco un'intervista a John Boyega e Oscar Isaac e recuperate le dichiarazioni di JJ Abrams sulle origini di Rey.