Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e la 'relazione complicata' tra Kylo Ren e Rey nel film

Nel corso di una recente intervista concessa a Empire Magazine, Chris Terrio - co-sceneggiatore insieme a J.J. Abrams di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - ha potuto anticipare qualcosa circa la "relazione complicata" tra Kylo Ren e Rey in quest'ultimo capitolo della saga.

Dopo aver potuto dare una prima occhiata ai Cavalieri di Ren e alla nuova immagine ufficiale di Kylo Ren è proprio sul personaggio interpretato da Adam Driver e sulla sua relazione con la protagonista della trilogia Rey (Daisy Ridley) che si sofferma il co-sceneggiatore: "Alcune delle scene più interessanti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi riguardavano le conversazioni tra Kylo Ren e Rey. Abbiamo cercato di riprendere quella relazione complicata che è sotto i nostri occhi fin dalla scena del primo interrogatorio in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Quando Kylo Ren si toglie l'elmo c'è questa sensazione che lui sia nudo di fronte a lei, una relazione che non ha con nessun altro personaggio. Rian [Johnson] ha sviluppato questa sensazione in modi affascinanti e noi abbiamo avuto l'occasione di spingerci ancora più in profondità".

Chris Terrio, che ricordiamo per aver co-scritto Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League e Argo, quest'ultimo valsogli il Premio Oscar, ha co-firmato la sceneggiatura di quest'ultimo episodio della saga principale con Abrams.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutterà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. Sembra ormai solo questione di tempo l'arrivo di un nuovo trailer ufficiale, che potrebbe arrivare questo ottobre in linea con i due capitoli precedenti. Nel frattempo vi rimandiamo al teaser di Episodio IX mostrato al D23. Recentemente sono stati svelati alcuni dettagli inediti riguardanti i protagonisti, presi direttamente dalle confezioni delle action figure che saranno messe in vendita la prossima settimana.