Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ecco quando arriverà in Italia la versione home-video

A causa dell'emergenza Coronavirus che ha colpito il paese, la Disney qualche giorno fa ha annullato l'uscita per il mercato home-video di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, nuovo film di JJ Abrams previsto originariamente per prima per l'8 e poi per il 22 aprile.

Pochi minuti fa ci è stato ufficialmente confermato che la nuova data d'uscita è stata stabilita per il 4 maggio prossimo, giorno in cui l'home-video dell'ultimo capitolo della saga degli Skywalker sarà finalmente disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Blu-ray 3D).

Ricordiamo poi che nel corso dell'anno Episodio IX verrà pubblicato anche su Disney+, il nuovo servizio di streaming on demand che ha debuttato nel nostro paese il 24 marzo scorso: al momento tuttavia la tempistica rimane sconosciuta. Co-scritto da Chris Terrio e JJ Abrams e diretto da Abrams, che ha sostituito Colin Trevorrow ed è tornato nella saga della Lucasfilm dopo il successo de Il Risveglio della Forza, L'Ascesa di Skywalker sarà disponibile anche attraverso prestigiosa edizione 4K UHD che include anche un libro da collezione e diversi contenuti bonus esclusivi.

Tra gli appuntamenti futuri con la saga di Star Wars citiamo la seconda stagione di The Mandalorian, le serie Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi, una produzione di Kevin Feige, un film ambientato sul pianeta dei Sith Exegol e una nuova trilogia scritta da Rian Johnson.

