Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, pubblicate nuove, magnifiche foto ufficiali

In quella che è presumibilmente l'ultima grande ondata promozionale prima dell'uscita di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, la Lucasfilm ha pubblicato diverse nuove immagini ufficiali dell'attesissimo film di J.J. Abrams.

Le foto arrivano a poche ore dai due nuovi spot televisivi di quello che è pubblicizzato come l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker, ma a differenza dei filmati queste immagini sembrano estratte da sequenze inedite.

Le trovate come sempre in calce all'articolo: le foto offrono nuove anticipazioni sui personaggi e si concentrano sul ritorno di Rey, ancora impegnata nel suo allenamento Jedi, Finn, Poe, Rose e Kylo Ren, nonché sui nuovi personaggi come Jannah e un first look al nuovo villain, il generale Pryde interpretato da Richard E. Grant.

Vi ricordiamo che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema italiani il 18 dicembre prossimo. Il film è stato diretto da J.J. Abrams e co-scritto da Abrams e dal premio Oscar Chris Terrio e Colin Trevorrow, al quale precedentemente era stata assegnata anche la regia. Nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams e Carrie Fisher.

