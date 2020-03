Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, pubblicata online la scene del duello finale

Nei giorni scorsi sono stati rivelati i dettagli dell'edizione home-video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e mentre ci avviciniamo giorno dopo giorno alla data di uscita del bluray e del dvd del film di JJ Abrams, arrivano in rete nuove anteprime.

Oggi tocca alla scena finale del film, che mostra il combattimento di Rey Skywalker e Ben Solo contro l'Imperatore Palpatine, per il quale nelle scorse ore sono stati svelate nuove inquietanti informazioni. Questa battaglia, che potete gustarvi nel video in calce all'articolo, ha segnato la prima volta che l'Imperatore Palpatine è tornato a scatenare i suoi poteri da Star Wars: Il Ritorno dello Jedi of the Jedi (1983), anche se ignorando l'ordine cronologico degli eventi è impossibile non citare la celebre scena del passaggio al Lato Oscuro di Anakin Skywalker nel prequel di Star Wars: La Vendetta dei Sith (2005).

L'Ascesa di Skywalker arriverà per il mercato digitale il prossimo 17 marzo, mentre la versione fisica sarà pubblicata il 31 marzo in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD. Il materiale bonus includerà un documentario sul making-of, che porterà gli spettatori dietro le quinte e in compagnia del cast e degli autori, approfondimenti sulle scene ambientate tra i deserti del pianeta Pasaana, un focus su alcuni dei segreti circa gli effetti sonori delle creature immaginarie ideate per la saga (che sono più di cinquecento) e tanto altro ancora.

Inoltre, dal 31 marzo, i fan godranno per la prima volta anche della pubblicazione di tutta i film di Star Wars in versione 4K UHD.