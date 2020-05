Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il generale Pryde era anche nella trilogia originale?

I fan di Star Wars sono da sempre molto attenti alle possibili implicazioni di ogni sottotrama e alla possibilità di sviluppi diversi delle vicende. Abbiamo visto per esempio una concept art alternativa sull'arrivo di Rey su Tatooine che prova a riscrivere il finale dell'Episodio IX, L'Ascesa di Skywalker.

Nel film che chiude la saga Skywalker abbiamo visto il personaggio del generale Enric Pryde, uno dei principali antagonisti della storia, interpretato da Richard E. Grant. Sappiamo che, prima di entrare nel Primo Ordine, Pryde ha combattuto per l'Impero. La domanda che molti si pongono a questo punto è: questo può significare (almeno in teoria) che sia apparso anche nella trilogia originale di Star Wars?

Enric Pryde fa parte del Consiglio Supremo del Primo Ordine, e conserva l'incarico anche sotto la bandiera dell'Ordine Finale dopo aver giurato fedeltà a Darth Sidious, che dice di aver servito "in vecchie guerre".

Il generale è nato negli ultimi anni della Repubblica Galattica ed era poco più di un bambino quando fu emanato l'Ordine 66, per cui era sicuramente troppo piccolo nella trilogia prequel, in cui infatti non appare. Una volta raggiunta la maggiore età, Pryde sposò quindi la causa dell'Impero, arruolandosi nella Marina Imperiale.

In ogni caso, anche se avesse incontrato Darth Vader sarebbe stato ancora troppo giovane e di basso rango. Ed è per questo, probabilmente, che non lo vediamo sullo schermo nella trilogia originale di George Lucas.

Negli ultimi giorni, intanto, è stata lanciata una petizione per pubblicare le scene inedite di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.