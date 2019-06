Star Wars: L'ascesa di Skywalker, la produttrice Michelle Rejwan entra in LucasFilm

LucasFilm ha ingaggiato la produttrice di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Michelle Rejwan, come vicepresidente senior per lo sviluppo e la produzione di live action. Kathleen Kennedy, ha l'annunciato nella giornata di ieri. Rejwan è stata co-produttrice di Star Wars: Il risveglio della Forza, Star Trek - Into Darkness e produttrice di Super 8.

Michelle Rejwan supervisionerà una nuova serie di lungometraggi e serie ad episodi per LucasFilm e Disney Plus, oltre a proseguire l'attività produttiva con Kathleen Kennedy in Star Wars.

"Lavorando con Michelle negli ultimi sette anni come produttrice sia di Il risveglio della Forza che di L'ascesa di Skywalker, ho visto in prima persona le sue capacità, collaborando con sceneggiatori e registi, e sono rimasta incredibilmente impressionata dalle sue capacità creative e dalla sua capacità di gestire la complessità che circonda questi progetti di massa. Conosco l'importanza di costruire un team di cui fidarsi e che si diverta lavorando, è fondamentale per il nostro successo" ha dichiarato Kathleen Kennedy.



"C'è una svolta entusiasmante intorno al futuro del franchise e sia io che LucasFilm non vediamo l'ora di lavorare con Michelle nel plasmare il futuro in tutte le aree dello sviluppo cinematografico, al live action per Disney Plus" ha proseguito la presidente di LucasFilm.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker è in programma nelle sale cinematografiche americane dal 20 dicembre. Il film è il terzo capitolo della trilogia sequel di Star Wars, dopo Il risveglio della Forza e Gli ultimi Jedi, prodotti entrambi da J.J. Abrams. Si tratta dell'episodio finale per la famiglia degli Skywalker.

Tra i particolari del film, sappiamo che Leia non sarà ricreata digitalmente mentre tra i personaggi che potremmo vedere sul grande schermo, tra le vecchie conoscenze, potrebbe esserci anche Lobot.