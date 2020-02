Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, prime immagini ufficiali del ritorno di Han Solo

Fino ad ora solo chi aveva visto Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in sala scopriva della scena del ritorno di Harrison Ford nei panni di Han Solo, ma adesso grazie al nuovo spot televisivo per l'uscita in home video del film possiamo vederlo per la prima volta in versione ufficiale.

Come sa chi ha visto l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker, Han Solo ritorna sotto forma di ricordo nella mente di Kylo Ren, ormai ridiventato Ben Solo, in una sorta di riconciliazione spirituale con il padre permessa come ultimo desiderio da una Leia ormai morente e ridotta allo stremo. La scena è praticamente speculare a quella vista ne Il Risveglio della Forza quando Kylo Ren uccideva solo in cima alla rampa all'interno della base Starkiller, solo che stavolta la riconciliazione va a buon fine, con il perdono del padre al figlio.

L'edizione home video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker verrà pubblicata il 17 marzo 2020 in versione digitale (HD e 4K Ultra HD) e in versione fisica il 31 marzo 2020 (4K Ultra HD, Blu-ray e DVD). Il materiale di extra includerà un documentario sul making-of, che porterà gli spettatori dietro le quinte e in compagnia del cast e degli autori di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker; approfondimenti sulle scene ambientate tra i deserti del pianeta Pasaana; Warwick Davis darà ancora una volta la voce all'Ewok Wicket e spiegherà alcuni dei segreti circa gli effetti sonori delle creature immaginarie ideate per i lungometraggi, che sono più di cinquecento.

Nella versione digitale, inoltre, ci saranno dei contenuti dedicati al leggendario compositore John Williams, il quale ha realizzato la colonna sonora di ogni capitolo della saga degli Skywalker. In più, il 31 marzo ci sarà la pubblicazione di otto film di Star Wars, per la prima volta in versione 4K UHD, ossia: Star Wars: La minaccia fantasma; Star Wars: L'attacco dei cloni; Star Wars: La vendetta dei Sith; Star Wars: Una nuova speranza; Star Wars: L'Impero colpisce ancora; Star Wars: Il ritorno dello Jedi; Star Wars: Il risveglio della Forza e Rogue One: A Star Wars Story.

Sempre a marzo uscirà il libro di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il quale approfondirà la scena iniziale con Kylo Ren (Adam Driver). Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai dettagli rivelati da The Rise of Kylo Ren, miniserie a fumetti Marvel dedicata al villain principale di questa nuova trilogia sequel appena conclusasi.