Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ecco le prime bozze di un'iconica arma

Dopo aver svelato un oscuro dettaglio sulla spada di Dark Rey, il concept artist Matthew Savage ci mostra da vicino la mitica spada laser vista nel finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Non si tratta della spada costruita da Rey, bensì dell'arma consegnata da Luke alla nuova Jedi su Ahch-To. Come ricorderete, gli autori hanno colto l'occasione per inserire un flashback che ci ha riportati indietro nel tempo e ci ha svelato un retroscena importante sul personaggio di Carrie Fisher.

"Sono stato fortunato ad essere una delle molte persone coinvolte nel design della spada laser di Leia per L'Ascesa di Skywalker. Il design è nato da uno scambio di idee su di un prototipo tra me e gli artisti che hanno creato gli oggetti di scena, finché non l'abbiamo ultimato. La parte da cui fuoriesce il laser è ispirata ad una lampada in stile Art Deco di Walter Von Nessen, di cui J.J. [Abrams] si era infatuato", scrive su Instagram il concept designer.

In effetti il look è davvero particolare, e scorrendo le immagini pubblicate è possibile fare il paragone con la lampada di cui parla Savage. Un classico esempio di come l'ispirazione possa arrivare dagli oggetti più disparati. Cosa ne pensate del design? Una spada laser degna di un'agguerrita principessa come Leia? Fu proprio Carrie Fisher a volere un ruolo più centrale in Episodio 9.