Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, prevendite in linea con quelle de Gli Ultimi Jedi

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker approderà nelle sale americane solo domani (in Italia uscirà in giornata), ma già gli analisti si sono espressi circa il potenziale esordio al box-office dell'ultima pellicola della saga degli Skywalker.

Secondo quanto riportato da Deadline, il nono episodio della saga lucasiana dovrebbe registrare un esordio da oltre 450 milioni di dollari, cifra leggermente inferiore a quella registrata da Il Risveglio della Forza (che aprì con la cifra record di 528 milioni) e in linea con l'episodio precedente Gli Ultimi Jedi (450 milioni). Per Il Risveglio della Forza è un ragionamento un po' diverso, dato che quel film veniva da dieci anni di nulla assoluto per Star Wars al cinema e soprattutto dopo la poco gradita trilogia prequel (che proprio nel 2005 si concluse con La Vendetta dei Sith). Gli Ultimi Jedi inoltre avrebbe offerto nuovamente al pubblico il personaggio di Luke Skywalker, che mancava all'appello da Il Ritorno dello Jedi del 1983.

La vendita delle prevendita è andata poi più che bene per L'Ascesa di Skywalker: dopo aver registrato il record assoluto per la saga nelle prime 24 ore, a quattro giorni dall'uscita in sala il conto è andato in pari con quelle vendute per Gli Ultimi Jedi.

"Come ultimo tassello di un viaggiio che giunge alla sua conclusione, L'Ascesa di Skywalker forgerà un nuovo impero di fan che non vedono l'ora di vivere questo magnifico finale della serie di nove film, pieno di azione, avventura, umorismo, cuore, ispirazione, nuovi eroi e un felice ritorno di Billy Dee Williams nei panni di Lando", ha dichiarato il manager di Fandango Erik Davis. "Vedere un film di Star Wars sul grande schermo durante le festività è una tradizione di famiglia e secondo i nostri esperti i fan torneranno in sala parecchie volte nelle prossime settimane per ripetere l'esperienza della visione di L'Ascesa di Skywalker".

Rimanete sintonizzati su queste pagine perché fra qualche momento (alla scadenza dell'embargo) pubblicheremo anche la nostra recensione. Il regista J. J. Abrams, intanto, ha confermato di aver chiuso con il franchise dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.