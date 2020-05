Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, petizione dei fan per rilasciare le scene inedite

Sono passati sei mesi dall'uscita in sala di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma il film di J. J. Abrams continua ad essere un argomento di discussione piuttosto acceso tra i fan della saga, a maggior ragione dopo le ultime dichiarazioni di Dominic Monaghan.

L'attore, apparso nel corso di Episodio IX in poche scene nei panni del soldato della Resistenza Beaumont Kin, ha infatti confermato che esiste un bel po' di minutaggio inedito del capitolo conclusivo della Skywalker Saga.

Le dichiarazioni di Monaghan confermano che il motivo dei numerosi tagli è da ricercare nella volontà della produzione di non mandare in sala un film che probabilmente avrebbe sforato le tre ore, considerando i già considerevoli 142 minuti di durata della versione cinematografica.

I fan, però, non ci stanno: in queste ore è infatti partita una petizione che chiede a Disney di pubblicare tutto il materiale inedito tagliato dalla versione del film arrivata in sala, per poter finalmente osservare per intero il lavoro svolto dal criticatissimo J. J. Abrams.

La petizione ha raggiunto già un buon numero di firme: chissà che Disney non decida di dare ascolto alla fanbase di Star Wars! Nel frattempo, in occasione dell'arrivo di Episodio IX su Disney+, è stato dedicato uno spettacolare poster all'intera Skywalker Saga. A proposito di Skywalker: pare che Carrie Fisher abbia preteso un ruolo più importante per Leila in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.