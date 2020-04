Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, perché Palpatine è stato ignorato nell'artbook del film?

A causa dei trailer e delle presentazioni avvenute prima dell'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, abbiamo capito con largo anticipo che l'Imperatore Palpatine avrebbe fatto ritorno nel film di J.J. Abrams, eppure non si fa menzione di lui nell'artbook ispirato ad Episodio IX.

Mentre escono concept art alternative di Dark Rey, gli autori di The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker hanno infatti deciso di omettere completamente qualsiasi rappresentazione dello spaventoso personaggio interpretato da Ian McDiarmid.

Ciò avrebbe avuto più senso se il libro illustrativo fosse uscito in concomitanza con il film a dicembre 2019. Gli artbook degli episodi precedenti (Il risveglio della forza e Gli ultimi Jedi) sono infatti stati lanciati sul mercato in contemporanea ai film: per evitare spoiler certe scene iconiche non erano state rappresentate.

In questo caso, non solo il libro non contiene riferimenti a Palpatine, al cameo di Han Solo, al fantasma di Luke e alla conclusione di Leia, ma è persino uscito a marzo 2020, mesi dopo l'arrivo del film nei cinema di tutto il mondo. Inoltre, i trailer per la versione home video de L'ascesa di Skywalker contenevano grandi rivelazioni sul ritorno di Palpatine e persino sulla sua parentela con Rey. Tutto ciò ci spinge ad ipotizzare che l'artbook fosse inizialmente previsto per la fine del 2019.

Sarebbe comunque stato interessante osservare i concept di Palpatine e di Luke fantasma della Forza, ma è probabile che gli artisti decideranno di condividerli sul web. Del resto alcuni di loro hanno già iniziato a farlo, come testimoniano i concept art della Morte Nera subacquea e quelli del pugnale dei Sith.