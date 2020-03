Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, online anche il sorprendente cameo di SPOILER

Dopo la scena del duello finale, la Lucasfilm procede con la sponsorizzazione dell'edizione home-video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker pubblicando online anche una scena tanto amata dai fan della saga quanto pericolosa in termini di spoiler.

La sequenza - che trovate come al solito in calce all'articolo - mostra l'inaspettato e sorprendente ritorno di Harrison Ford nei panni di Han Solo: il celebre contrabbandiere, morto nel corso di Episodio VII: Il Risveglio della Forza, compare in una visione a suo figlio Kylo Ren, ed è fondamentale nel passaggio al Lato Chiaro di Ben Solo.

La scena non a caso è un ribaltamento di quella "oscura" vista nell'acclamato film del 2015: la situazione è molto simile e alcune frasi sono identiche, ma questa volta l'esito sarà positivo.

Alcuni fan hanno teorizzato che Han Solo sia tornato come Fantasma della Forza, speculazione però che Ford ha rigettato: "Un fantasma della Forza? Non so cosa diamine sia un fantasma della Forza", ha scherzato l'attore in una recente intervista. "Non ho idea di cosa sia un fantasma della Forza. E non mi interessa!"

JJ Abrams ha anche fornito alcuni retroscena sul suo grande ritorno della star: "Abbiamo avuto un incontro e abbiamo parlato di come sarebbe stato. Harrison, che è una delle persone più fantastiche di sempre, ed è incredibilmente premuroso in tutto ciò che fa, voleva capire l'utilità del personaggio. 'Qual è il mio ruolo?', fu la prima cosa che mi chiese. Si trattava di sedersi con lui e spiegare quale fosse la nostra intenzione. Ne abbiamo parlato per un bel po', gli ho inviato le pagine della sceneggiatura. Ha capito, e ovviamente, come avete potuto vedere, è stato meraviglioso.”

