Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nuovo sguardo a Kylo Ren da Empire

Dopo le splendide cover dedicate a Kylo Ren e Rey, Empire ha pubblicato in esclusiva una nuova immagine ufficiale dell'ora leader del Primo Ordine in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Nella foto, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, vediamo Kylo Ren mentre cerca di resistere ad una forza che ha travolto tutti gli stormtrooper intorno a lui.

Parlando con Empire, inoltre, il co-sceneggiatore Chris Terrio ha anticipato qualche dettaglio sul rapporto tra il personaggio di Adam Driver e Rey (Daisy Ridley): "Alcune delle scene più interessanti de Gli Ultimi Jedi erano i dialoghi tra Rey e Red. Abbiamo provato a partire da quel rapporto complicato che ha presentato diverse domande già dall'interrogatorio visto in Episodio VII. Quando Ren si toglie la maschera, è come se si spogliasse davanti a Rey come non ha mai fatto con nessun altro. Rian ha sviluppato la questione in modo affascinante e noi siamo riusciti ad andare ancora più avanti."

Diretto da J.J. Abrams, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutterà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. Sembra ormai solo questione di tempo per dare un'occhiata al primo full trailer ufficiale, che potrebbe arrivare questo ottobre in linea con i due capitoli precedenti. Nel frattempo vi rimandiamo al teaser di Episodio IX mostrato al D23.