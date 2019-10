Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nuovo branner e nuova immagine ufficiale per Finn

Lucasfilm e Disney hanno condiviso in rete una nuova immagine ufficiale tratta da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e che ritrae il personaggio di Finn, interpretato da John Boyega; inoltre, è stato diffuso anche un nuovo banner della pellicola.

Nel banner in questione vediamo rappresentati i membri della Resistenza di questa nuova trilogia sequel, ovvero Finn, Rey, Poe Dameron e Rose Tico, mentre vediamo per la prima volta ritratto il misterioso nuovo personaggio interpretato da Naomi Ackie. Per quanto riguarda l'immagine di Boyega, è stata condivisa direttamente dall'attore sul suo profilo ufficiale Twitter; basandoci su quello che sappiamo e abbiamo visto dai trailer, Finn sarà impegnato in una pericolosissima missione con Jannah (Naomi Ackie) e la sua gente.

Proprio Boyega ha recentemente postato un video che ha scatenato immediatamente la caccia agli spoiler da parte dei fan di Star Wars: "Ci sono alcune scene spettacolari, soprattutto quando Finn [BEEEP] e poi [BEEEP]. E poi c'è quella parte in cui lui [BEEEP] con il [BEEEP]", e così via fino all'ultimo secondo. Nel video compaiono anche scene tratte dal film rese irriconoscibili grazie alla sgranatura dell'immagine e, oltre a quelle chiaramente collegate ala pellicola, ci sono anche alcune del tutto fuori contesto, come quella riguardante una nuova canzone di Adele, messe lì solo per strappare una risata ai follower.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà in Italia il 18 dicembre prossimo. Diretto da J.J. Abrams, il cast includerà Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Anthony Daniels, Domnhall Gleason, Richard E. Grant, Kelly Marie Tran e Billy Dee Williams. Il franchise proseguirà su Disney+ con le serie tv già annunciate The Mandalorian, Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi.