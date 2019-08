Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nuovi indizi sulla durata dalla colonna sonora

Durante un evento organizzato dall'Academy of Scoring Arts per analizzare l'iconica colonna sonora di Jurassic Park firmata da John Williams, il frattello del compositore Don Williams ha rivelato dei nuovi dettagli sullo score di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e ,soprattuto, sul minutaggio del film.

Don Williams è un percussionista di studio veterano e nella sua carriera ha partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film di Steven Spielberg. Parlando del prossimo progetto del fratello, Don ha rivelato che John ha "135 minuti di musica da comporre, quindi questo più o meno vi dà un'idea della durata del film."

Le dichiarazioni di Don non svelano il minutaggio effettivo della pellicola ma potrebbero confermare che L'Ascesa di Skywalker durerà intorno alle 2 ore e 15 minuti - ricordiamo che Il Risveglio della Forza aveva una durata esatta di 2 ore e 15 minuti, mentre il più recente Gli Ultimi Jedi è arrivato nelle sale con un runtime di 2 ore e 33 minuti.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale il prossimo 18 dicembre come capitolo finale della Saga degli Skywalker, in attesa che il franchise prosegua con la nuova trilogia affidata a David Benioff e D.B. Weiss (Game of Thrones). Date un'occhiata al teaser de L'Ascesa di Skywalker e alla prima immagine di un Cavaliere di Ren.