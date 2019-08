Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nuovi dettagli sul personaggio di Keri Russell

Nell’universo narrativo di Guerre Stellari sta per esordire un personaggio nuovo di zecca: si chiama Zorri ed è interpretato da Keri Russell, attrice del piccolo e grande schermo. Star Wars: L’Ascesa di Skywalker si arricchisce così di un altro tassello per il gran finale di saga, puntando stavolta l’attenzione sul passato di Poe Dameron.

Zorri Bliss sarà introdotta ufficialmente nel nono capitolo del canone fantascientifico più famoso del cinema: al D23 di Anaheim sono state infatti rivelati i primi dettagli su questa vecchia conoscenza di Poe Dameron, il pilota della Resistenza interpretato da Oscar Isaac.

Per il momento non ci sono ulteriori particolari sul ruolo di questo personaggio, ma i più attenti avranno già collegato il nome dell’attrice a quello del regista del film: Keri Russell è stata infatti lanciata da J.J. Abrams in Felicity, serie televisiva statunitense andata in onda tra il 1998 e il 2002.

Per la Russell si tratta di un ritorno molto gradito: “È davvero molto divertente poter lavorare con qualcuno che ti piace così tanto; voglio dire, quando noi due ci ritroviamo non facciamo altro che parlare e raccontarci tutto quello che ci è successo negli ultimi anni. È bello avere una relazione del genere con qualcuno, rende tutto molto più piacevole: quando J.J. chiama senza preavviso, accadono solo cose belle”.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker uscirà negli Stati Uniti il 20 Dicembre 2019 come anticipato meravigliosamente dal poster esclusivo del D23; in attesa di nuovi dettagli sulla trama, alla fiera californiana è trapelato anche un footage oscuro di Rey.