Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nuove immagini esclusive su Vanity Fair

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà tra pochi mesi ma la curiosità, si sa, è una sete piuttosto difficile da placare. Proviamo a tenerla sotto controllo con le foto inedite del film appena pubblicate su Vanity Fair.

In copertina sono finiti ovviamente l'alpha e l'omega di questa trilogia che sta per concludersi: Daisy Ridley e Adam Driver, nei panni rispettivamente di Rey e Kylo Ren. I due personaggi fanno ritorno in una delle immagini successive, che li riprende nel momento di uno scontro che si preannuncia epico: non sappiamo, ovviamente, se la scena sarà inserita nel film così come ci appare in foto, ma lascia davvero ben sperare.

Spazio anche agli altri protagonisti, ovviamente: vediamo Lando Calrissian, Poe Dameron, Chewbacca e BB-8 alla guida del Millennium Falcon, seguido da Hux in piedi alle spalle di quello che sembrerebbe essere un nuovo ufficiale del Primo Ordine. Di grande impatto, invece, la foto che ritrae Luke Skywalker in piedi tra le fiamme affiancato dal fido R2D2: fantasma della Forza o semplice flashback?

C'è tempo anche per un po' di backstage: John Williams dirige l'orchestra mentre sullo schermo in secondo piano scorrono delle immagini di Leia; J.J. Abrams sul set con Daisy Ridley e la troupe; il make-up di C3PO ed altro ancora.

Proprio il regista ha recentemente parlato a ruota libera del film, toccando anche argomenti che stanno molto a cuore ai fan, come la possibile presenza di Palpatine.