Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nuove conferme sull'imminente arrivo del trailer

Nonostante l'anticipazione dell'agente di John Boyega, poi smentita dallo stesso attore, ieri il nuovo trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non si è fatto vedere. Sembra dunque scontato un debutto per il 21 ottobre, che potrebbe essere stato confermato anche dalle nuove indiscrezioni emerse in giornata.

Secondo quanto riportato da Star Wars Unity, infatti, è stato riferito ad alcune sale cinematografiche degli Stati Uniti che i biglietti del film saranno disponibili per la vendita a partire da lunedì (il 21 ottobre, appunto) con la possibilità di offrire ai fan un'anteprima per il 19 dicembre.

La notte tra lunedì e martedì prossimo, mentre negli USA andrà in onda il Monday Night Football, potrebbe dunque essere il momento giusto per dare un nuovo sguardo all'atteso capitolo finale della Saga degli Skywalker.

Oltre a questo nuovo indizio sull'arrivo del trailer, il report rivela un importante dettaglio sulla durata del film: a quanto pare, infatti, alle catene cinematografiche è stato indicato un run time di 155 minuti, ovvero 2 ore e 35 minuti, per iniziare a programmare gli spettacoli. Pur essendo indicativo, il numero rivela una durata effettiva non lontana da quella de Gli Ultimi Jedi (152 minuti).

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre.