Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non si ferma al botteghino e va per +600 milioni

Di Ascesa qui non c'è solo quella di un certo Skywalker, o almeno non si ferma solo alle vicende del film. La pellicola diretta da J.J. Abrams punta infatti ai 600 milioni di dollari di incassi globali.

Saranno anche state conflittuali le reazioni degli spettatori e della critica all'ultimo capitolo della Saga degli Skywalker, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma i dati di botteghino dimostrano che c'è ancora voglia di visitare quella famosa galassia lontana lontana.

Infatti, non solo l'episodio IX ha già fatto registrare il secondo incasso più alto nel giorno di Natale (il primo posto appartiene al primo capitolo della nuova trilogia, Il Risveglio della Forza, sempre di J.J. Abrams), ma è anche sulla buona strada per raggiungere le cifre di The Last Jedi.

Grazie ai 26.2 milioni di incassi a livello domestico di questo venerdì, e ai 24.4 milioni dei mercati internazionali (Regno Unito, Francia, Germania, Australia e Giappone in primis), Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è ora a quota 598,3 milioni di dollari.

A seguire il blockbuster Disney c'è Jumanji - The Next Level, con 364 milioni di dollari di incassi complessivi, mentre continua a macinare biglietti Frozen II - Il Segreto di Arendelle, che nel frattempo ha superato gli incassi del suo predecessore, Frozen - Il Regno di Ghiaccio.



Piccole Donne di Greta Gerwig e il film d'animazione Spie Sotto Copertura chiudono la top 5 della settimana.