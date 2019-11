Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Naomi Ackie descrive Jannah come fiera e rilevante

Nel corso di una recente intervista promozionale Naomi Ackie, che esordirà nel franchise di Star Wars a dicembre con Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker, ha discusso alcuni aspetti del suo personaggio, la misteriosa Jannah.

Parlando con il Los Angeles Times, l'attrice descrive Jannah come "feroce. Ha molta storia a corredo ed è coinvolta nelle problematiche del film. Una volta che hai scoperto la sua storia, fai il tifo per lei e puoi capire perché sta combattendo."

La Ackie ha anche spiegato come questo nuovo personaggio si inserisce nel finale della saga. "Significa che qualunque personaggio venga presentato in questo film deve aggiungersi alla conclusione della storia, perché sappiamo che questa è la fine della saga degli Skywalker. Per questo, per essere in una storia del genere, quel personaggio deve avere una sua rilevanza, deve essere importante, sia per i protagonisti che per il quadro generale."

Ad oggi non sappiamo molto su Jannah, apparsa in qualche foto promozionale del film di J.J. Abrams e solo brevemente nel trailer ufficiale di The Rise of Skywalker, a cavallo di un Orbak e armata di arco. A proposito della sua arma, la Ackie ha spiegato: "L'unica cosa che posso dire è che l'arco ha un senso specifico per Jannah".

Secondo una teoria, il personaggio è in realtà la figlia di Lando Calrissian: voi cosa ne pensate? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.

