Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si mostra con lo spettacolare trailer finale!

Siete pronti a tornare nella galassia lontana, lontana? Mentre le biglietterie online degli Stati Uniti andavano in tilt per l'apertura delle prevendite del film, la Disney ha diffuso in rete l'atteso il trailer finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Il filmato, che potete visionare in alto, anticipa uno scontro di proporzioni epiche e svela le prime parole dell'Imperatore Palpatine dopo la risata che ha sorpreso tutti sul finale del primo teaser. Inoltre evidenzia anche l'importanza che avrà il rapporto tra Rey e Kylo Ren.

Diretto da J.J. Abrams, il film rappresenterà il capitolo finale della Saga degli Skywalker inaugurata nel 1977 da George Lucas con l'uscita di Una Nuova Speranza (al tempo noto semplicemente come Guerre Stellari). In l'Ascesa di Skywalker ci saranno infatti sia i volti della nuova trilogia - Rey, Kylo Ren, Finn, Poe Dameron - sia alcune vecchie conoscenze come Darth Sidious (il cui ruolo rimane avvolto nel mistero) e Lando Calrissian.

Nel cast di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker troveremo Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Billy Dee Williams e Ian McDiarmid, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre con due giorni di anticipo rispetto alla release americana.

Il film firmerà anche l'ultima apparizione della compianta Carrie Fisher - che ieri avrebbe compiuto 63 anni - nei panni di Leia grazie ad alcuni materiali girati per i precedenti due capitoli.