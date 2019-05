Star Wars: L'Ascesa di Skywalker metterà in scena l'ultima battaglia fra Jedi e Sith

Nel corso di una nuova cover story di Variety sono stati rivelati tantissimi nuovi dettagli e soprattutto delle incredibili nuove immagini di Star Wars IX, atteso ultimo film della saga della Lucasfilm scritto e diretto da J.J. Abrams.

Il pezzo è stato firmato dal collega Lev Grossman, che ha poi riunito tutte le informazioni rivelate dalle sue interviste in un video che potete trovare in calce all'articolo. Il filmato pubblicato acquisisce interesse rispetto all'articolo mandato in stampa perché contiene dettagli aggiuntivi, che non sono stati confermati ufficialmente dalle fonti ma dedotti dal giornalista in via ufficiosa in base a quanto gli è stato raccontato: nello specifico, Grossman rivela che L'Ascesa di Skywalker includerà l'ultimo confronto fra Jedi e Sith.

"Il nuovo film della saga fornirà il climax per l'ormai letteralmente millenario conflitto tra l'Ordine dei Jedi e i Sith", rivela Grossman nel video, che come al solito potete visionare comodamente in calce all'articolo. Di nuovo, ci teniamo a specificare che nessuno della troupe del film o della Lucasfilm ha svelato l'indiscrezione al collega di Vanity Fair, ma che lui stesso avrebbe dedotto la svolta narrativa basandosi su ciò che gli è stato mostrato o detto nel corso della sua intervista.

E' possibile quindi che le cose non si svolgeranno esattamente come previsto da Grossman, ma di certo la sua speculazione assume più valore di tutte le fan theory varie ed eventuali che si possono scovare online. Del resto sappiamo che L'Ascesa di Skywalker concluderà la storia iniziata nel 1977 in Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza e ampliata nella trilogia prequel con Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma.

Lo stesso J.J. Abrams, ha confermato che Star Wars IX sarà più innovativo de Il Risveglio della Forza.