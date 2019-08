Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ecco la descrizione dei Sith Trooper dal merchandise

A quanto pare, dunque, l'armata non sarà una semplice reskin degli iconici Storm Trooper, bensì un gruppo di soldati considerato una vera e propria élite all'interno della galassia. Inoltre la descrizione conferma che i Sith Trooper rispondono solamente agli ordini di Kylo Ren , ora Leader Supremo del Primo Ordine, e i suoi discepoli (guardate l' immagine di uno dei Cavaliere di Ren ).

Oggi è emersa però in rete una t-shirt dedicata alla nuova armata dell'esercito imperiale che ci fornisce la prima descrizione ufficiale dei Sith Troopers : "Il battaglione del Primo Ordine. I migliori soldati della galassia. Sotto lo stretto controllo di Kylo Ren e i Cavalieri di Ren." Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Nelle ultime settimane i materiali promozionali diffusi dalla Lucasfilm per l'atteso Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha rivelato per la prima volta i Cavalieri di Ren e un nuovo tipo di servitori del primo ordine, i Sith Troopers.

