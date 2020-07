Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Marvel ha cancellato il fumetto sul film?

Non c'è pace per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: il film che ha portato a termine la saga degli Skywalker, già criticatissimo all'uscita in sala, sembra aver perso anche la possibilità di veder tappare alcuni buchi di trama dalla trasposizione a fumetti la cui uscita era prevista per quest'estate.

Lo scorso giugno il fumetto ufficiale di Episodio IX avrebbe infatti dovuto proseguire l'opera già cominciata con il romanzo del film, che aveva aggiunto un po' di materiale inedito atto a coprire alcune mancanze del film con Daisy Ridley e Adam Driver.

A causa dell'emergenza coronavirus l'uscita del fumetto fu però rinviata a data da definirsi, ma la voce che sta circolando nelle ultime ore parla di una cancellazione definitiva di questo fumetto di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. "Marvel non ha più intenzione di pubblicare la serie. Qualunque storia inedita o estesa o scena tagliata fosse stata ricreata in forma di fumetto dovrà attendere tempi migliori" si legge sul noto sito Bleeding Cool.

Cosa ne pensate? Speravate anche voi che questo fumetto potesse mettere una pezza sui difetti di Episodio IX o non riponevate troppe speranze nella cosa? Intanto, Colin Trevorrow è tornato a parlare di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker; John Boyega, invece, ha confermato di aver chiuso con Star Wars.