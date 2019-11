Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la magia dei 40 anni della saga in un nuovo video

Gli account ufficiale di Star Wars hanno diffuso uno speciale video celebrativo per i 40 anni di storia della saga dedicata agli Skywalker, al cui interno è anche possibile dare un'ulteriore occhiata all'ultimo film: L'Ascesa di Skywalker.

Nel filmato della durata di un paio di minuti e mezzo assistiamo al profondo impatto avuto dalla saga di Star Wars su una moltitudine di generazioni di fan devoti che con i film sono cresciuti, tra questi anche generazioni di attori e registi come Kevin Smith e lo stesso J.J. Abrams che commenta cosa per lui abbiano significato quei film durante la sua infanzia, così come gli stessi attori del cast di L'Ascesa di Skywalker e degli altri due film della nuova trilogia sequel, i quali comprendono perfettamente il peso della responsabilità che portano ma anche la gioia di far parte di questo incredibile universo.

All'interno del video possiamo scorgere anche alcuni momenti inediti delle riprese di L'Ascesa di Skywalker, con Abrams che coordina le riprese e Daisy Ridley che batte pure un ciak per una particolare scena.

Nelle ultime ore è stata diffusa una nuova immagine del film dove vengono mostrati i protagonisti Rey, Poe e Finn, rispettivamente Ridley, Oscar Isaac e John Boyega, che per la prima volta nel nuovo film condivideranno la stessa avventura e non si muoveranno lungo archi narrativi separati.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 18 dicembre. Il film è stato diretto da J.J. Abrams e co-scritto da Abrams e dallo sceneggiatore premio Oscar Chris Terrio (Argo), partendo da un soggetto originale di Colin Trevorrow, scelto inizialmente per guidare la regia del progetto e oggi accreditato soltanto come autore del soggetto.

L'opera, che avrà per protagonista Daisy Ridley, Oscar Isaac, Adam Driver, John Boyega, Mark Hamill e vedrà anche il ritorno di Carrie Fisher tramite scene inutilizzate de Il Risveglio della Forza, porterà alle estreme conseguenze lo scontro tra la Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine del Leader Supremo Kylo Ren, in un'epica conclusione che sancirà la fine della saga della dinastia Skywalker.

A gennaio 2020, inoltre, Disney e Lucasfilm renderanno pubblico il futuro della saga di Star Wars, comunicando il titolo del prossimo film e l'identità del regista che lo svilupperà.