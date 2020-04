Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, LucasFilm svela dettagli nascosti sulle spade laser

A quattro mesi dall'uscita nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'archivio di LucasFilm ha svelato i segreti dei dettagli nascosti nelle spade laser del film, in particolare a tre di loro, ovvero quelle appartenenti a Luke Skywalker (Mark Hamill) a Rey (Daisy Ridley) ed al generale Leia Organa (Carrie Fisher).

Non proseguite nella lettura della news se non avete ancora visto l'ultimo capitolo della trilogia sequel di Star Wars.

In particolare dettagli si riferiscono al lato artigianale della spada di Skywalker, alla spada a doppia lama di Dark Rey e alla spada laser di Leia. Per quanto riguarda Skywalker, i fan potrebbero notare una differenza con l'arma che Luke brandiva una volta. Secondo l'archivista di LucasFilm, Madlyn Burkert, si tratta di dettagli che mostrano come Rey l'abbia riparata, compresi i segni di saldatura e i pezzi aggiunti per unire le due metà rotte.



Anche l'arma di Rey contiene dei dettagli interessanti. L'arma è stata progettata per essere molto diversa da quella che avrebbe usato Rey fuori dal Lato Oscuro. In particolare per quanto riguarda i dettagli specifici del colore rosso:"Spesso associamo quel colore al Lato Oscuro, all'Impero o al Primo Ordine" ha specificato Burkert, sottolineando la possibilità di usura delle spade.

I dettagli più interessanti tuttavia riguardano la spada di Leia, che potrebbe richiamare qualcosa di Padmé nella trilogia prequel, anche nel look:"Conoscendo Leia da tutto questo tempo non l'abbiamo mai vista avere una spada laser, quindi è stato davvero importante che abbia avuto qualcosa di insolito. ll lavoro svolto da Trish Biggar per far sembrare i look costosi e alla moda mi sembra siano applicati anche alla spada laser. Sembra femminile. Sembra costoso. E sembra speciale".

Disney ha anticipato l'arrivo di Star Wars IX su Disney+ mentre sono stati svelati dei retroscena sul legame tra Kylo Ren e la figlia di Lando.