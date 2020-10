Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il libro chiarisce un dettaglio su Snoke

L'episodio nove dell'epica saga ideata da George Lucas, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ci ha sicuramente lasciato con qualche domanda, ma ha anche offerto una risposta a molti dei quesiti che i fan si stavano ponendo da un po'. Uno di questi riguardava la provenienza del Leader supremo Snoke, confermataci anche da The Star Wars Book.

Ne L'Ascesa di Skywalker, quando Kylo Ren (Adam Driver) arriva su Exegol, è possibile intravedere dei serbatoi di grandi dimensioni contenenti quelli che sembrerebbero essere dei cloni di Snoke creati da Palpatine.

L'argomento viene indirizzato solo en passant nel film, lasciando alle immagini e ai fan il compito di estrapolarne il significato, ma già in passato la montatrice del film aveva convalidato questa teoria, adesso confermata ulteriormente dal libro interamente dedicato alla saga.

"È possibile che lo stesso Snoke non sia al corrente della sua vera natura. Snoke è uno strandcast, una costruzione genetica artificiale architettata dal risorto Darth Sidious per essere suo delegato" "Snoke è dotato di libero arbitrio, ma le sue azioni e i suoi obiettivi sono comunque orchestrati da Sidious" si legge infatti nelle pagine del tomo, mostrate anche nel post che trovate in calce alla notizia.

Il ruolo del Leader Supremo Snoke nel franchise non ha soddisfatto le aspettative di tutti i fan di Star Wars, molti dei quali avrebbero voluto una maggiore rilevanza per il personaggio, e non sono in pochi a pensare che la sua uscita di scena sia stata troppo precoce.

E voi invece, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.