Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Kylo Ren è stato il primo allievo di Luke Skywalker

Non conosciamo moltissimi fatti del passato di Kylo Ren nella nuova trilogia sequel di Star Wars, se non attraverso brevi flashback comparsi ne Gli Ultimi Jedi, ma adesso il fumetto della Marvel getta nuova luce sul personaggio interpretato da Adam Driver.

Nella nuova miniserie a fumetti Star Wars: The Rise of Kylo Ren, vengono infatti rivelate le origini del personaggio e la sua conversione al Lato Oscuro dopo il fallimento dell'addestramento di Luke Skywalker, un passaggio che è ben rappresentato dalle tre versioni proposte in Gli Ultimi Jedi e che mostrano efficacemente i lati più ambigui del Maestro Jedi e le oscurità insite nell'addestramento Jedi. Nel terzo numero di questa miniserie a fumetti vediamo in che modo Luke Skywalker comincia a dar forma alla sua nuova accademia per addestrare i Jedi del futuro e il numero conferma inoltre che Ben Solo è stato effettivamente il primo allievo del Maestro Jedi.

Già ne Il Risveglio della Forza si faceva riferimento al fatto che Ben Solo fosse stato affidato a Luke in giovane età e di come in qualche modo Han Solo fosse contrario a quest'idea e fu parte delle ragioni che lo spinsero ad allontanarsi da Leia. Proprio in questo frangente Snoke iniziò la sua influenza sul giovane. Ne Gli Ultimi Jedi, Luke rivela a Rey che poteva percepire la corruzione dell'anima di Ben, o la sua oscurità, provocandogli il pensiero di distruggere Ben. Questo tradimento porterà Ben ad affidarsi completamente nelle mani di Snoke, alla distruzione del tempio Jedi (punto in cui inizia la miniserie Marvel) e alla sua trasformazione in Kylo Ren.

In Star Wars: The Rise of Kylo Ren, infatti, Ben lascia il tempio in rovina e si dirige da Snoke, con quest'ultimo che lo incoraggia a unirsi ai Cavalieri di Ren. Durante il suo incontro con i Cavalieri, nel terzo numero della miniserie, Ben ricorda i suoi primi giorni di addestramento con Luke, lui che fu il suo primo allievo. Mentre effettivamente fu Leia la prima allieva di Luke nei giorni successivi alla vittoria della Ribellione sull'Impero, la madre di Ben era già molto più in là con l'età e comunque il suo addestramento rimase incompleto (come rivelato in L'Ascesa di Skywalker). Ben è stato il primo vero allievo con la creazione del nuovo tempio dei Jedi. Altri studenti poi si avvicenderanno e falliranno nei loro intenti, fatto che portò l'orgoglio e l'ego di Ben a crescere, permettendo a Snoke di allungare la sua presa sul ragazzo.

Star Wars: The Rise of Kylo Ren probabilmente continuerà a fornire ulteriori rivelazioni nei numeri successivi.