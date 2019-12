Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Kelly Marie Tran ha superato gli insulti di alcuni fan

Far parte di un grosso franchise come quello di Star Wars non comporta soltanto onori, ma anche, purtroppo, qualche problema di cui si farebbe volentieri a meno e che scaturisce dall'inevitabile presenza, in un fandom così grande, di soggetti poco consapevoli di dove finisca la critica e dove comincino gli insulti.

Ne sa qualcosa Kelly Marie Tran, interprete della Rose Tico introdotta in Star Wars: Gli Ultimi Jedi e pronta a tornare in scena con il prossimo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il personaggio di Rose, come molti di voi ricorderanno, non aveva ricevuto la migliore delle accoglienze dai fan della saga, dai quali si è trovata a ricevere in molti casi insulti razzisti e sessisti.

L'attrice non ha mai fatto mistero di aver passato un periodo difficile in seguito a quanto accaduto, ma con le sue ultime dichiarazioni ha fatto sapere di aver finalmente superato la cosa: "Mi sento benissimo adesso. Sono andata in terapia, che è una cosa che consiglio moltissimo" ha spiegato Tran ai microfoni di Good Morning America. L'attrice ha poi proseguito parlando delle difficoltà di passare dall'essere una semi-sconosciuta ad essere una delle protagoniste di Star Wars: "Ero una persona abituata a lavorare alla giornata, sognando di diventare un'attrice, e all'improvviso mi ritrovavo a far parte di Star Wars. Penso che una transizione del genere comporti un bel po' di dispendio emotivo. Ma adesso mi trovo benissimo. Sono veramente entusiasta di questo film che sta per uscire. Sono felicissima di lavorare con J. J. Abrams, sta andando tutto benissimo".

Nel frattempo la colonna sonora di Star Wars è disponibile online, mentre Disney ha già candidato Star Wars: L'Ascesa di Skywalker a tutte le categorie degli Oscar.