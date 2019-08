Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Kelly Marie Tran sul ritorno dei personaggi storici

John Boyega ha da poco rivelato che i Ribelli passeranno dei brutti momenti in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e il ritorno dell'Imperatore non fa che confermare l'avvento di uno scontro dalle dimensioni epiche. Parlando con Yahoo del capitolo finale della saga, Kelly Marie Tran ha parlato per l'appunto dei volti noti che troveremo nel film.

Durante l'intervista, infatti, l'interprete di Rose ha elogiato il regista J.J. Abrams, al ritorno nella saga dopo aver già diretto Il risveglio della Forza, per come ha gestito i collegamenti con i capitoli precedenti: "J.J. ha fatto davvero un ottimo lavoro nel rimettere insieme tutte queste cose, per quanto riguarda i personaggi dei vecchi film. In questo film appaiono tutti insieme, il che non è mai successo prima. Perciò è davvero eccitante."

Il personaggio interpretato da Ian McDiarmid, apparso a sorpresa sul palco della Star Wars Celebration per annunciare ufficialmente il suo ritorno nella saga, è apparso nel poster ufficiale con Rey e Kylo Ren e si è palesato con la sola voce nel nuovo teaser de L'Ascesa di Skywalker. Al momento il suo ruolo nel film è ancora un mistero, ma secondo alcuni potrebbe essere coinvolto con la Rey malvagia che abbiamo visto sul finale del filmato.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre e farà da conclusione per la cosiddetta Saga degli Skywalker.