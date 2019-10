Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Kelly Marie Tran sulla preparazione al film

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il personaggio di Rose Tico, interpretato da Kelly Marie Tran, ha semplicemente un ruolo di supporto nella Resistenza ma il nuovo film in arrivo, L'ascesa di Skywalker, la vedrà tra i comandanti dell'organizzazione. Un avanzamento di ruolo che ha riservato anche un diverso tipo d'esperienza per l'attrice.

Kelly Marie Tran ne ha parlato a DigitalSpy:"Prima Rose era un nuovo personaggio che non aveva un grande ruolo nella Resistenza. Ma ora ne fa parte in grande stile ed è molto bello".

La preparazione non è stata semplice:"Ho dovuto imparare tutto ciò che riguardava l'essere in guerra, come tenere una pistola" ha spiegato Tran "Non ho mai tenuto in mano una pistola. Cose del genere, a cui non pensi nemmeno quando guardi questo film. Siamo tutte persone vere che vivono una vita reale".



Dopo mesi di speculazioni arrivano quindi le prime conferme sul ruolo di maggior responsabilità affidato al personaggio di Tran:"Rose è passata dal rango umile di supporto ingegneristico al team a comandante militare. Guida il Corpo d'Ingegneria nel fare le modifiche necessarie per mantenere operativa l'attrezzatura della Resistenza, oltre a contrastare i nuovi progressi nella tecnologia del Primo Ordine".

Un altro quesito dei fan riguarda la storia d'amore con Finn:"Penso che ci siano davvero molte cose interessanti che accadono in questo film. Per quello che posso dire non vedo l'ora che le persone scoprano ulteriormente i rapporti tra questi personaggi".

